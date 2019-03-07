Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что при атаке в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор, подтверждает виновность в инциденте режима президента Башара Асада. Об этом в Twitter заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Использование режимом Асада хлора в качестве химического оружия является нарушением его обязательств по конвенции о запрещении химического оружия, а также резолюции 2118 СБ ООН», — говорится в заявлении Палладино на сайте Госдепа.

Палладино также заявил, что США отвергают «попытки режима Асада и его сторонников, в том числе России» распространить дезинформацию о предполагаемых атаках с применением химоружия. «Как отмечается в нашей собственной оценке в апреле 2018 года, после химической атаки в Думе режим выдвинул ложные обвинения против оппозиционных групп в том, что атаку с применением химического оружия осуществили они», — напомнил представитель Госдепа.

США высоко оценили беспристрастную и независимую работу миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии и призвали Асада к сотрудничеству с ОЗХО и ликвидации оставшейся программы химического оружия, добавил Палладино.