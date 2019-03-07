Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,19 0,21 EUR Бирж. 74,30 -0,29 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 66,98 65,46 EUR Нал. 75,31 73,70 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1224 -0,0084 BTC/USD Бирж. 3 968,00 16,60 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 477,19 -0,76% Nasdaq 7 458,87 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+31,91%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+31,91%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 12:40
СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у метро Москвы Общество, 20:38 Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Финансы, 20:24 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 20:13 Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз» Общество, 20:11 Сборная Норвегии выиграла стартовую гонку чемпионата мира по биатлону Спорт, 20:04 В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе Политика, 19:57 МИД Франции заплатит штраф в €450 тыс. за дефицит женщин на важных постах Общество, 19:54 Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку Бизнес, 19:53 Ушел из эфира: зачем ВТБ стал акционером «Первого канала» Бизнес, 19:51 Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси» Общество, 19:42 Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада Политика, 19:37 «Газпром экспорт» начал продавать газ в Европу за рубли Бизнес, 19:30 Берлин сообщил о предотвращении попытки ареста Гуаидо Политика, 19:24 Пятую часть взносов по страховкам в 2018 году забрали банки Финансы, 19:22
Политика ,  
0 
Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что при атаке в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор, подтверждает виновность в инциденте режима президента Башара Асада. Об этом в Twitter заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Использование режимом Асада хлора в качестве химического оружия является нарушением его обязательств по конвенции о запрещении химического оружия, а также резолюции 2118 СБ ООН», — говорится в заявлении Палладино на сайте Госдепа.

Палладино также заявил, что США отвергают «попытки режима Асада и его сторонников, в том числе России» распространить дезинформацию о предполагаемых атаках с применением химоружия. «Как отмечается в нашей собственной оценке в апреле 2018 года, после химической атаки в Думе режим выдвинул ложные обвинения против оппозиционных групп в том, что атаку с применением химического оружия осуществили они», — напомнил представитель Госдепа.

Политика
ОЗХО подтвердила применение хлора при химической атаке в сирийской Думе

США высоко оценили беспристрастную и независимую работу миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии и призвали Асада к сотрудничеству с ОЗХО и ликвидации оставшейся программы химического оружия, добавил Палладино.

ОЗХО 1 марта представила доклад об использовании хлора при атаке в Думе. Специалисты работали с результатами анализов проб с места атаки, показаниями свидетелей и другими данными.

О применении в Думе химоружия сообщила гуманитарная организация «Белые каски» в начале апреля 2018 года. Западные страны возложили вину на произошедшее на силы Асада, Дамаск отверг обвинения. Россия поддержала позицию сирийского правительства. Как заявили в Москве, речь шла об инсценировке, созданной при поддержке «Белых касок».

Теги: Госдепартамент США, доклад, ОЗХО, Сирия
Материалы по теме
Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии
Политика
Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии
Политика
МИД заявил о планах «Белых касок» заснять постановочную химатаку в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter