Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе

Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе

Российское Минобороны представило Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свою оценку отчета структуры о применении химического оружия в сирийской Думе в апреле 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Речь идет о докладе ОЗХО, который был опубликован 1 марта. Специалисты организации пришли к выводу, что в апреле 2018 года во время химической атаки в Думе использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор.

Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента. По мнению министерства, это была провокация против сирийского правительства.

В начале апреля 2018 года организация «Белые каски», чью информацию российская сторона считает недостоверной, сообщила о применении в сирийской Думе химического оружия, а Запад возложил вину на правительство Башара Асада. После инцидента США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Сирии, которые, как заявили в коалиции, были связаны с производством или хранением химического оружия.