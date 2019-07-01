Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

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Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по мск) и попытались открыть запасные выходы. Полицейские, находившиеся у боковых выходов, отступили.

Как сообщает издание, демонстранты вломились в парламент с лозунгом «Отзовите закон об экстрадиции». Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья.

Часть протестующих разбила стеклянные двери в парламентской библиотеке, начала крушить портреты президентов и распылила черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.