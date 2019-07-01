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Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что 100 демонстрантов пробились в парламент около 21:00 по местному времени (16:00 по мск) и попытались открыть запасные выходы. Полицейские, находившиеся у боковых выходов, отступили.

Как сообщает издание, демонстранты вломились в парламент с лозунгом «Отзовите закон об экстрадиции». Тысячи других протестующих заняли территорию перед зданием и передают к его дверям зонтики и металлические прутья.

Часть протестующих разбила стеклянные двери в парламентской библиотеке, начала крушить портреты президентов и распылила черную краску из баллончика на герб Гонконга. Однако большинство из них столпились на первом этаже.

Акция протеста проходит в 22-ю годовщину передачи района материковому Китаю. Днем один из депутатов попытался убедить манифестантов прекратить попытки прорваться внутрь. Они проигнорировали его.

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Протесты в Гонконге начались 9 июня. Демонстранты вышли на улицы с требованием отменить закон, согласно которому власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и материковому Китаю, с которыми у Гонконга сейчас нет соглашения об экстрадиции.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от нескольких сотен тысяч до пары миллионов человек. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 15 июня заявила, что власти отложили принятие поправок об экстрадиции. Она пообещала, что власти будут учитывать критику администрации района при рассмотрении законопроекта.

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Теги: Гонконг, массовые протесты, экстрадиция, законопроект
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