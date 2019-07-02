Пекин потребовал уголовной ответственности за штурм заксобрания Гонконга

Пекин осудил действия ворвавшихся в здание парламента Гонконга и призвал привлечь их к уголовной ответственности. Власти Китая заявили, что демонстранты бросают вызов принципу «одна страна, две системы»

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Пекин призывает привлечь демонстрантов, виновных в насильственных действиях и штурме заксобрания, к уголовной ответственности. Об этом говорится в заявлении управления Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

Пресс-секретарь ведомства назвал 1 июля, день 22-й годовщины передачи региона под контроль Пекина, «счастливым днем для всех слоев общества, чтобы отметить возвращение Гонконга на родину». «Однако некоторые экстремисты выступили против поправок к соответствующим положениям правительства специального административного района и крайне жестоко атаковали здание законодательного собрания», — говорится в заявлении.

Пекин осудил действия, которые «подрывают общественный порядок», «нарушают основные интересы» Гонконга и бросают вызов принципу «одна страна, две системы». В заявлении говорится, что Госсовет КНР поддерживает правительство и полицию Гонконга «в исполнении их служебных обязанностей в соответствии с законодательством» для восстановления общественного порядка и безопасности граждан.

Накануне около ста участников протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге прорвались в здание местного парламента. Часть демонстрантов разбили стеклянные двери в парламентской библиотеке, крушили портреты президентов и распылили краску на гербе Гонконга.