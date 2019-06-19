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NVIDIA $205 (+34,44%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Дания объяснила задержку в строительстве «Северного потока-2»

Дания в первую очередь ориентируется на экологию и безопасность в вопросе выбора маршрута трубопровода «Северный поток-2». На данный момент третий, юго-восточный вариант, считается наиболее приемлемым. Об этом «РИА Новости» заявил глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Таким образом, уточняет агентство, DEA прокомментировало заявление члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца, который пригрозил, что Дания должна будет компенсировать убытки от задержки строительства трубопровода.

Бизнес
Миллер допустил «незначительную» задержку постройки «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, который ранее говорил о планах завершить строительство газопровода в конце 2019 года, в конце мая допускал незначительную задержку в завершении работ.

Это связано с тем, что Дания по-прежнему не согласовала маршрут газопровода по своей территории. Заявка оператора проекта Nord Stream 2 по третьему варианту маршрута, который проходит к югу от острова Борнхольм, была подана в апреле 2019 года. Если Дания выберет этот вариант, то завершение строительства будет перенесено на 2020 год, прогнозировала Nord Stream 2.

Теги: Дания, Экология, «Северный поток-2»
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