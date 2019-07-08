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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо сообщил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо подтвердил намерение возобновить переговоры с представителями венесуэльских властей. Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещенном в его Twitter.

«Мы ведем работу во всех отраслях, которые приближают нас к свободе, как в Осло, так и в Международной контактной группе, и в обоих случаях наша цель одна: добиться окончательного урегулирования кризиса в нашей стране», — говорится в сообщении.

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил в своем Twitter, что власти Венесуэлы и оппозиция намерены провести переговоры на островном государстве Барбадос. Планы о намерении провести встречу между оппозицией и венесуэльскими властями подтвердили и в Министерстве иностранных дел Норвегии — страны,  которая выступает в роли посредника на переговорах. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии. Стороны встретятся на этой неделе на Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны», — отмечается в сообщении.

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Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января текущего года, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. Его признали новым легитимным главой страны ряд западных стран, в том числе США. действующего президента страны Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Куба и Китай. Лидер Венесуэлы обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить демократию в стране.

В середине марта Гуаидо объявил об операции по свержению Мадуро, после чего в нескольких городах страны прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Позднее лидер оппозиции признал, что попытка свержения власти не удалась.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро
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