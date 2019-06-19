Мадуро назвал стоимость покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед военными, заявил, что прошлогоднее покушение на него стоило $20 млн. Трансляция велась в Twitter главы государства.

«Проект моего убийства, попытка которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов», — сказал Мадуро.

Покушение на президента Венесуэлы было совершено в Каракасе с помощью двух беспилотников. Военным удалось сбить их, и Мадуро не пострадал, однако ранения получили семь военнослужащих. Президент Венесуэлы возложил ответственность за покушение на себя на власти Колумбии, они все обвинения отрицают.

В декабре Мадуро возложил ответственность за покушение на себя на Соединенные Штаты, отметив, что Вашингтон «хранит молчание, характерное для участников заговора». По словам президента Венесуэлы, во главе заговора против него стоит советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон, который вместе с Колумбией занимается подготовкой группы в составе более 700 наемников для «ввода в заблуждение» военных на границе.