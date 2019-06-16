Посол ответил на сообщение о купленной Мадуро поддержке России

По словам российского посла в Венесуэле, заявление советника Трампа о военном контракте Каракаса и Москвы является выдумкой. Президент Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии новых контрактов между странами, напомнил он

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал выдумкой заявление советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о заключенном Каракасом и Москвой оборонном контракте на $209 млн, передает «РИА Новости».

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия», — заявил Заемский. По его словам, российский президент Владимир Путин недавно указывал, что Россия и Венесуэла в последнее время не заключали новых контрактов.

Ранее Болтон сообщил в Twitter, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн, чтобы купить «постоянную поддержку» Москвы. «Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы», — отметил Болтон. При этом никаких деталей контракта и источников этой информации помощник американского лидера не привел.

В начале месяца Путин говорил, что Россия не создает опорных баз в Венесуэле и не перебрасывает туда войска. Однако Москва выполняет свои контрактные обязательства в сфере ВТС. Путин указал, что Россия ранее официально продавала оружие Венесуэле и российские специалисты обязаны его обслуживать.