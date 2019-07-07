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Политика ,  
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Германия обвинила Иран в подрыве ядерной сделки

Германия, как и другие страны Евросоюза, обеспокоена заявлением Ирана о начале обогащения урана выше отметки 3,67%, предусмотренной условиями ядерной сделки. Об этом говорится в заявлении представителя немецкого МИДа.

«Мы настоятельно призываем Иран прекратить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — РБК)», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Он добавил, что призыв Берлина относится и к действиям Ирана по обогащению урана выше отметки в 3,67%, поскольку данные шаги еще больше подрывают ядерное соглашение.

Немецкий МИД ожидает дополнительную информацию от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также министерство находится в тесном контакте с другими участниками СВПД. По словам представителя МИД Германии, в ближайшее время может пройти заседание Совместной комиссии.

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Ранее 7 июля Тегеран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке, в частности об обогащении урана выше установленного лимита.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Исламская Республика вернет условия работы ядерного реактора в Араке к первоначальным, потенциально позволяющим создать ядерное оружие.

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Свои действия Тегеран объясняет тем, что страны — участницы СВПД не предприняли мер по предотвращению введения американских санкций в отношении Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение между Ираном и шестеркой государств, в которую входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, по иранской ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из соглашения и позднее ввел санкции против Ирана.

Теги: Германия, Иран, заявление, обогащение урана
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