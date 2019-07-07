Германия обвинила Иран в подрыве ядерной сделки

Германия, как и другие страны Евросоюза, обеспокоена заявлением Ирана о начале обогащения урана выше отметки 3,67%, предусмотренной условиями ядерной сделки. Об этом говорится в заявлении представителя немецкого МИДа.

«Мы настоятельно призываем Иран прекратить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — РБК)», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Он добавил, что призыв Берлина относится и к действиям Ирана по обогащению урана выше отметки в 3,67%, поскольку данные шаги еще больше подрывают ядерное соглашение.

Немецкий МИД ожидает дополнительную информацию от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также министерство находится в тесном контакте с другими участниками СВПД. По словам представителя МИД Германии, в ближайшее время может пройти заседание Совместной комиссии.