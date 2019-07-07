Макрон предупредил Иран о последствиях из-за ослабления ядерной сделки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,12 62,30 EUR Нал. 72,16 70,30 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 164,00 -103,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Украинский дипломат заявил об отказе ЕС от новых санкций против России Политика, 02:59 Трое погибли и шестеро пострадали при взрыве бензовоза на Урале Общество, 02:20 Макрон предупредил Иран о последствиях из-за ослабления ядерной сделки Политика, 02:17 Умер основатель музыкального стиля босанова Общество, 02:06 В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями Общество, 01:34 В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном Общество, 01:02 С единственным россиянином в НБА досрочно расторгли контракт Спорт, 00:42 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 00:37 Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки Спорт, 00:19 В Москве в госпитале им. Бурденко произошел пожар Общество, 06 июл, 23:54 Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии Политика, 06 июл, 23:54 МИД напомнил послу США в Грузии об американской «рестрикционной дубинке» Политика, 06 июл, 23:35 Фильм режиссера Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Чехии Общество, 06 июл, 23:11 Советник лидера Ирана подтвердил планы повысить обогащение урана до 5% Политика, 06 июл, 22:33
Политика ,  
0 
Макрон предупредил Иран о последствиях из-за ослабления ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Хасаном Роухани, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией с ядерной сделкой. Об этом сообщает Reuters.

В ходе разговора Макрон предупредил Роухани о последствиях, которые «обязательно наступят» в случае ослабления выполнения сделки. Французский президент также выразил желание вернуть всех участников сделки за стол переговоров до 15 июля

Политика
Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном

Роухани, пишет Reuters, в свою очередь выразил сомнение, что с вышедшими из сделки США можно вести диалог, однако подтвердил договоренность о переговорах. Кроме того, президент Ирана назвал санкции США в отношении своей страны «актом терроризма».

Телефонны разговор состоялся после заявления Ирана о планах увеличить обогащение урана свыше разрешенного сделкой уровня из-за невыполнения Европой своих обязательств по сделке.

Теги: Эмманюэль Макрон, Иран, ядерная сделка
Материалы по теме
Советник лидера Ирана подтвердил планы повысить обогащение урана до 5%
Политика
МИД заявил о проведении Ираном работ по урану под контролем МАГАТЭ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter