Макрон предупредил Иран о последствиях из-за ослабления ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Хасаном Роухани, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией с ядерной сделкой. Об этом сообщает Reuters.

В ходе разговора Макрон предупредил Роухани о последствиях, которые «обязательно наступят» в случае ослабления выполнения сделки. Французский президент также выразил желание вернуть всех участников сделки за стол переговоров до 15 июля

Роухани, пишет Reuters, в свою очередь выразил сомнение, что с вышедшими из сделки США можно вести диалог, однако подтвердил договоренность о переговорах. Кроме того, президент Ирана назвал санкции США в отношении своей страны «актом терроризма».

Телефонны разговор состоялся после заявления Ирана о планах увеличить обогащение урана свыше разрешенного сделкой уровня из-за невыполнения Европой своих обязательств по сделке.