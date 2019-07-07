Медведчук счел Зеленского живущим в собственном мире в вопросе Донбасса

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в «своем мире восприятия» ситуации в Донбассе и ее решения. Об этом он сообщил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Господин Зеленский продолжает жить в своем мире восприятия всего этого и в своем мире, как он видит разрешение этой проблемы. Она сама не разрешится», — сказал он.

Медведчук пояснил, что украинская сторона должна сама проявить инициативу организации встречи Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, так как конфликт происходит на территории Украины и у главы государства стоит первоочередная задача возвращения Донбасса стране.

По его словам, Зеленский готов встречаться с представителями России в «нормандском формате». При этом Медведчук заявил, что украинский лидер, по-видимому, не знает, что подобная встреча может состояться только после реализации уже принятых ранее решений. Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намекали, что она может состояться, но при определенных обстоятельствах.