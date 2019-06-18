Зеленский намекнул России на первые шаги для решения конфликта в Донбассе

По словам украинского президента, для этого достаточно провести обмен удерживаемыми лицами «хотя бы 10 на 10». Такой шаг, по словам Владимира Зеленского, показал бы желание противной стороны начать деэскалацию в Донбассе

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже небольшой обмен пленными мог бы продемонстрировать готовность другой стороны начать процесс деэскалации на востоке Украины. Такое заявление украинский лидер сделал в Берлине на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении сказано, что на встрече поднимались вопросы «прекращения войны и возвращения заложников». Президент Украины отметил, что «обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации», — приводит пресс-служба его слова.

Зеленский также отметил, что начинает проект развития Донбасса, и заявил, что Киеву не помешала бы в этом помощь. «И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, дороги, которых нет», — сказал украинский лидер.

Накануне Зеленский по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что готов обсуждать прекращение огня в Донбассе в рамках минских договоренностей. Он также сообщил о готовности добиваться освобождения пленных и находящихся в России граждан Украины, включая задержанных моряков, заметив, что он и народ не могут ждать еще пять лет. «Мы хотим прекратить войну. Но чтобы завершить войну, этого должны захотеть две страны. И Россия, и Украина», — сказал Зеленский.