Зеленский назвал условия для переговоров в «нормандском формате»

Франция готова провести заседание в «нормандском формате», но сначала необходимы определенные шаги, заявил президент Макрон после переговоров с украинским коллегой. Президент Зеленский заверил в приверженности минским соглашениям

Владимир Зеленский и ​Эммануэль Макрон (слева направо) (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

В Париже 17 июня прошли первые переговоры Эмманюэля Макрона с Владимиром Зеленским после избрания последнего на пост президента Украины. «В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт в Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу», — сказал Макрон на пресс-конференции после переговоров (трансляцию пресс-конференции вел украинский телеканал «112»). «Когда время наступит, мы сможем — Франция готова — провести заседание «нормандского формата» <...> Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства», — сказал президент Франции. Он также выразил готовность облегчить диалог Зеленского с Россией при поддержке Германии. По словам французского президента, он обсудит с Меркель и Путиным, что можно сделать для того, чтобы встреча в нормандском формате оказалась результативной

В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Министр иностранных дел России ранее говорил, что для проведения встречи в «нормандском формате» должны быть выполнены предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате.

Зеленский на пресс-конференции также заявил о приверженности диалогу, в том числе в минском и нормандских форматах. «Мы готовы вести переговоры, мы готовы остановить огонь, провести обмен пленными. Это то, что мы должны делать», — сказал украинский президента. «Я не могу и мы не можем ждать еще пять лет, мы хотим закончить войну. Чтобы закончить войну две стороны должны этого хотеть, и Украина, и Россия», — подчеркнул он. Первоочередными шагами он назвал освобождение Россией украинский моряков и политзаключенных, прекращение огня и разведение вооружений. «Это можно сделать в ближайшее время, а потом можно вернуться к нормандскому формату», — сказал Зеленский. Он рассказал, что в ближайшее время пройдет встреча «внешнеполитических советников» стран «нормандского формата» для подготовки встречи на уровне глав государства. «Мы договорились по обновлению сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров», — сказал украинский президент.

Это не первый зарубежный визит новоизбранного президента Украины — свой первый зарубежный визит Зеленский совершил в Брюссель 4–5 июня. Там он встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, президентом Польши Анджеем Дудой, с главой Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

На 18 июня запланирован визит главы Украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По мнению министра иностранных дел Украины Павлом Климкиным, от визита Зеленского в Париж и Берлин будет зависеть, займут ли канцлер Германии и президент Франции соответствующую позицию относительно Совета Европы. 17 мая Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) договорился сохранить Россию в ПАСЕ. В 2016 году Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ и перестала платить членские взносы. Это произошло из-за ограничений прав России в ПАСЕ из-за непризнания советом присоединения Крыма.