Кремль анонсировал встречу глав МИД и Минобороны в «нормандском формате»

Участники «нормандского формата» готовят встречу на уровне глав МИД и Минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он не уточнил конкретные даты переговоров.

Во время саммита G20 провести в июле встречу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) Владимиру Путину предложил Эмманюэль Макрон. Песков уточнял, что в преддверии переговоров на уровне президентов необходимо провести «домашнюю работу» — встречу с участием помощников лидеров стран.

По словам пресс-секретаря Путина, говорить о «реанимации» такого формата переговоров можно с учетом появления нового президента Украины — Владимира Зеленского, который, в частности, поднимал этот вопрос на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.