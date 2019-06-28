Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

По словам Пескова, с появлением нового президента Украины можно говорить о реанимации «нормандского формата». Помощникам лидеров «четверки» предстоит определить, есть ли почва для встречи на высшем уровне, добавил он

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» требуют от сторон провести «домашнюю работу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом действительно все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, действительно следует говорить о реанимации «нормандского формата», — сказал Песков.

Однако, отметил, он, многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными и требуют прояснения. «А для того чтобы собираться в «нормандском формате», нужно сначала сделать «домашнюю работу», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Именно для этого сначала встречу проведут не лидеры «нормандской четверки», а их помощники, пояснил Песков. Они соберутся, чтобы посмотреть, «есть ли почва, необходимая для встречи в верхах», добавил он.