Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,20 +0,12 EUR Бирж. 71,89 +0,19 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,67 62,21 EUR Нал. 72,40 70,96 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1371 +0,0005 BTC/USD Бирж. 11 932,00 +755,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 568,05 +0,16% Nasdaq 7 989,21 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+34,08%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,89%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+34,08%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,89%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике Финансы, 21:53 Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов Экономика, 21:43 Грузинская диаспора попросила Путина возобновить перелеты в Грузию Общество, 21:38 Кремль анонсировал встречу глав Минфинов России и США после слов Трампа Политика, 21:36 Колосков выступил против приглашения клубов из СНГ в чемпионат России Спорт, 21:28 Nord Stream 2 отозвала одну заявку по маршруту газопровода в водах Дании Бизнес, 21:24 Как получить онлайн-кредит для бизнеса всего с двумя документами Партнерский материал, 21:18 Сенат не разрешил Трампу воевать с Ираном без своего одобрения Политика, 21:03 Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке Политика, 20:48 Экс-министр транспорта досрочно покинул пост гендиректора «Группы ЛСР» Бизнес, 20:34 Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского Политика, 20:29 Минюст признал нежелательной организацией фонд русских эмигрантов в США Политика, 20:22 Песков попросил «не забегать вперед» с улучшением отношений с США Политика, 20:21 СМИ узнали подробности перехода Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» Спорт, 20:15
Саммит G20 в Осаке ,  
0 
Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского
По словам Пескова, с появлением нового президента Украины можно говорить о реанимации «нормандского формата». Помощникам лидеров «четверки» предстоит определить, есть ли почва для встречи на высшем уровне, добавил он
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» требуют от сторон провести «домашнюю работу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом действительно все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, действительно следует говорить о реанимации «нормандского формата», — сказал Песков.

Однако, отметил, он, многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными и требуют прояснения. «А для того чтобы собираться в «нормандском формате», нужно сначала сделать «домашнюю работу», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Именно для этого сначала встречу проведут не лидеры «нормандской четверки», а их помощники, пояснил Песков. Они соберутся, чтобы посмотреть, «есть ли почва, необходимая для встречи в верхах», добавил он.

Фотогалерея 
Сдержанная Мэй и удивленный Путин: эмоции саммита G20

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на встречу с Путиным в «нормандском формате» в июле.

В последний раз лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) встречались в 2016 году. Возможность новых переговоров в данном формате стали активно обсуждать после избрания Владимира Зеленского на должность президента Украины.

Сам Зеленский говорил, что хочет, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась в скором времени, но после выборов в Верховную раду, намеченных на 21 июля.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков
Материалы по теме
В Кремле назвали цель встречи помощников глав «нормандской четверки»
Политика
Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате»
Политика
Зеленский рассказал о сроках встречи в «нормандском формате»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter