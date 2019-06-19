В Кремле назвали цель встречи помощников глав «нормандской четверки»

Июльская встреча помощников глав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) должна помочь странам, участвующим в разрешении кризиса на Украине, сверить свои позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подтвердил прозвучавшие ранее слова Ангелы Меркель и Владимира Зеленского о том, что встреча «нормандской четверки» пройдет в формате переговоров помощников глав государств. Со стороны России в ней могут принять участие или Юрий Ушаков, или Владислав Сурков.

Песков пояснил, что эта встреча необходима, чтобы «сверить часы». «Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей. Поэтому сначала нужно провести рекогносцировку совместно, понять, где мы находимся», — сказал он.

18 июня на встрече с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» должна пройти после выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.