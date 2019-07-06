Грузинский министр выступила за прагматизм в отношениях с Москвой

Грузия выступает за сохранение прагматичных отношений с Россией. Об этом на встрече в Кахетии с представителями туризма и агропромышленного комплекса заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает издание Business Media Georgia.

«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические прагматичные отношения, в том числе Россия, чем больше довольных туристов, уехав, увезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас. Так как мы выбрали решение конфликта мирным путем, и это является частью повестки дня мирного урегулирования», — сказала Турнава.

В свою очередь министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили выразил уверенность, что российская сторона не будет вводить торговое эмбарго в отношении Грузии: «Я думаю, что прогресс, достигнутый с Россией, был сохранен и наше правительство доказало, что мы можем проводить прагматичную политику и мы сможем продолжать наши торговые отношения, включая экспорт винных продуктов».

Обострение российско-грузинских отношений произошло в середине июня после инцидента с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова, который в ходе заседания ассамблеи занял кресло спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Этим возмутились представители грузинских оппозиционных партий. Они потребовали проведения досрочных парламентских выборов и отставки Кобахидзе, который покинул должность на следующий день.

На фоне сложившейся ситуации президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года летать в Грузию. Также с 8 июля Минтранс запретил авиакомпаниям из Грузии летать в Россию.