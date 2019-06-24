Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Власти Грузии пойдут на уступки протестующим и изменят с 2020 году систему выборов в парламент страны

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О грядущей реформе сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент страны в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, сообщает корреспондент РБК.

Иванишвили отметил, что «Грузинская мечта» решила отказаться от смешанной системы, которая обычно дает преимущество правящей партии. Помимо этого, в Грузии не будет избирательного барьера, который до сих пор составлял 5%.

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.

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