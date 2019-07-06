В Иркутской области снизилось число пропавших без вести при подтоплении

Число людей, пропавших без вести в Иркутской области при подтоплении, снизилось до 11 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Люди находятся, забирают заявления», — пояснили в ведомстве.

По состоянию на 4 июля в Иркутской области пропавшими без вести числились 14 человек. Число жертв достигло 22 человек. В субботу, 6 июля, в больницы Иркутской области из-за наводнения были доставлены 410 человек. Всего помощь была оказана 2165 пострадавшим. МЧС зафиксировало снижение уровня воды в реках иркутской области ниже критической отметки.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня в результате обильных дождей, после чего в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялась вода, а в зоне подтопления оказались около 100 населенных пунктов. В результате стихией было уничтожено 3,5 тыс. домов. По оценке местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, что из 9,1 тыс. жилых домов 3,48 тыс. домов (36%) не подлежат восстановлению.