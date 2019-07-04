Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 21

Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 21

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 21, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. «При взаимодействии с МВД России установлено, что по состоянию на 14.00 (мск) 04.07 года обнаружены погибшими 21 человек. Числятся без вести пропавшими 14 человек», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялась вода. Подтопленными в итоге оказались Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы области, в зоне затопления оказалось порядка 96 населенных пунктов.