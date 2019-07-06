Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков, передает ТАСС.

По его словам, в готовность приведены механизированный батальон железнодорожной бригады, который будет в Тулуне 7 июля. «Также прибудет группировка с 15 самосвалами, четырьмя бульдозерами и четырьмя экскаваторами, приедут грейдеры и катки», — сказал Булгаков. Он также уточнил, что со стихией будут бороться более 1,5 тыс. человек.

Военные подразделения, участвующие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области, должны завершить работы в течение двух недель. «20 июля мы должны завершить все работы, все сдать документально и возвращать войска», — сказал он.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко заявил, что для ликвидации последствий паводка предварительно понадобится 31 млрд 202 млн руб. По оценкам вице-премьера Виталия Мутко, на социальную инфраструктуру необходимо выделить 8,5 млрд руб.