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Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков, передает ТАСС

По его словам, в готовность приведены механизированный батальон железнодорожной бригады, который будет в Тулуне 7 июля. «Также прибудет группировка с 15 самосвалами, четырьмя бульдозерами и четырьмя экскаваторами, приедут грейдеры и катки», — сказал Булгаков.  Он также уточнил, что со стихией будут бороться более 1,5 тыс. человек.  

Военные подразделения, участвующие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области, должны завершить работы в течение двух недель. «20 июля мы должны завершить все работы, все сдать документально и возвращать войска», — сказал он. 

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Ранее губернатор региона Сергей Левченко заявил, что для ликвидации последствий паводка предварительно понадобится 31 млрд 202 млн руб. По оценкам вице-премьера Виталия Мутко, на социальную инфраструктуру необходимо выделить 8,5 млрд руб.  

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив свыше 10 тыс. домов в 96 населенных пунктах. В результате наводнения погибли 22 человека, еще 15 числятся пропавшими без вести, 410 госпитализированы. В регионе ввели режим ЧС. 

Теги: Иркутская область, паводок, Минобороны
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