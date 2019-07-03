Число пропавших без вести в Иркутской области увеличилось почти вдвое

Число пропавших без вести в Иркутской области увеличилось почти вдвое

Количество пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«К сожалению, 20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести», — сказал он.

Ранее 3 июля пропавшими без вести в результате паводка числились восемь человек. Накануне, 2 июля, сотрудникам МЧС удалось установить местонахождение четырех человек из 17 пропавших без вести, позднее цифра пропавших без вести дополнительно сократилась.

По словам главы МЧС, на сегодняшний день 730 человек, включая 262 ребенка, находятся в 15 пунктах временного размещения. Организованы выплаты финансовой помощи пострадавшим из-за паводка: по 10 тыс. руб. уже получили более 8,6 тыс. человек.