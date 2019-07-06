Власти уточнили число пассажиров на перевернувшемся около Туапсе катере

На перевернувшемся прогулочном катере в районе поселка Джубга недалеко от Туапсе находились 55 человек, включая 15 детей. Об этом сообщил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин, передает ТАСС.

Русин отметил, что никто из спасенных не обратился за медицинской помощью.

Прогулочный катер перевернулся вечером 5 июля в 100 м от берега. Погибли два человека. По словам разработчика проекта судна и руководителя изготовившей его компании Дмитрия Сребного, катер построили в 2008 году, гарантия на него составляла шесть лет, после чего катамаран должен был быть утилизирован. Его вместимость согласно проекту составляла 12 человек вместе с экипажем.

Он отметил, что на такой катамаран можно взять максимум 20 человек, а превышение числа пассажиров больше этого значения критично. Капитана и владельца судна задержали. СК завел уголовное дело из-за ненадлежащего оказания услуг.