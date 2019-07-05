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СК возбудил дело после крушения прогулочного судна под Туапсе

По факту инцидента с прогулочным катером под Туапсе возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.

Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве отметили, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Общество
При крушении прогулочного судна под Туапсе погибли два человека

Вечером 5 июля прогулочный катер перевернулся в 100 м от берега вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района. По предварительным данным, на борту находились 43 человека. Изначально краевое МЧС сообщало, что все они спасены, однако позднее следователи заявили о двух погибших.

Владельца катамарана задержали. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили РБК, что также проводят мероприятия по задержанию водителя судна.

Теги: Судно, Уголовное дело, Следственный комитет
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