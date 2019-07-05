СМИ сообщили о задержании владельца перевернувшегося около Туапсе судна

Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан, с ним работают правоохранительные органы. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Другие подробности не приводятся.

Инцидент произошел вечером 5 июля вблизи населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега. По предварительным данным МЧС, на борту находились 43 человека. Информагентства сообщали, что в результате происшествия скончались два человека. позднее эту информацию подтвердили в Южном следственном управлении на транспорте СК,

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Проверку соблюдения безопасности мореплавания также организовала туапсинская транспортная прокуратура.