СМИ сообщили о двух погибших при крушении судна в Черном море под Туапсе

СМИ сообщили о двух погибших при крушении судна в Черном море под Туапсе

Речь идет о прогулочном катамаране, на борту которого находились 43 человека. Судно опрокинулось в 100 метрах от берега

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Два человека погибли при опрокидывании прогулочного катамарана в Черном море вблизи пляжа Джубги в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Информацию подтвердил и источник «Интерфакса» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. «К сожалению, спасти двоих пострадавших не удалось, они умерли по дороге в больницу», — сказал собеседник.

Ранее краевое МЧС сообщало, что, по предварительным данным, на борту находились 43 человека. Предполагалось, что всех спасли.

Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что владелец опрокинувшегося судна задержан. О задержании владельца катамарана сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, судно было рассчитано на 20 пассажиров, но перевозило вдвое больше людей.