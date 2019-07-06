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Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз

Перевернувшийся в Черном море прогулочный катамаран с пассажирами был перегружен. Об этом ТАСС сообщил разработчик проекта судна и руководитель компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Помимо этого, отметил он, срок эксплуатации катера истек.

По словам Сребного, судно построили в 2008 году, гарантия на него составляла шесть лет, после чего катамаран должен был быть утилизирован. По проекту, заявил разработчик, его вместимость составляла 12 человек вместе с экипажем.

В 2011 году первый владелец катамарана его продал, в ходе ремонта на судне надстроили вторую палубу и убрали водонепроницаемые переборки, рассказал Сребный. «На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор», — заявил он.

Общество
При крушении прогулочного судна под Туапсе погибли два человека

Ранее о том, что судно было перегружено, «РИА Новости» сообщил директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев.

Прогулочный катер с 43 людьми на борту перевернулся 5 июля в Туапсинском районе на расстоянии 100 м от берега, в результате погибли два человека. Капитана и владельца судна задержали, по факту происшествия завели дело о ненадлежащем оказании услуг.

Теги: Черное море, Судно, перегруз
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