Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз

Перевернувшийся в Черном море прогулочный катамаран с пассажирами был перегружен. Об этом ТАСС сообщил разработчик проекта судна и руководитель компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Помимо этого, отметил он, срок эксплуатации катера истек.

По словам Сребного, судно построили в 2008 году, гарантия на него составляла шесть лет, после чего катамаран должен был быть утилизирован. По проекту, заявил разработчик, его вместимость составляла 12 человек вместе с экипажем.

В 2011 году первый владелец катамарана его продал, в ходе ремонта на судне надстроили вторую палубу и убрали водонепроницаемые переборки, рассказал Сребный. «На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза — более 40 человек на борту — это критично, перебор», — заявил он.

Ранее о том, что судно было перегружено, «РИА Новости» сообщил директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев.