Капитан перевернувшегося возле Туапсе судна задержан

Полиция задержала капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, задержанный — уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Его передали сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте.

Ранее в полиции заявили, что капитан будет объявлен в розыск.

Прогулочное судно, на борту которого были 43 человека, перевернулось 5 июля в Туапсинском районе возле населенного пункта Джубга. Инцидент произошел на расстоянии 100 м от берега. В результате два человека погибли.