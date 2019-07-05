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Общество ,  
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Капитана перевернувшегося возле Туапсе судна объявят в розыск

Полиция установила личность капитана прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

«Он будет объявлен в розыск, готовится ориентировка», — сказали в ведомстве.

Прогулочный катамаран с пассажирами опрокинулся вечером 5 июля недалеко от населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега. В результате погибли два человека. Всего, по данным МЧС, на борту судна было 43 человека.

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При крушении прогулочного судна под Туапсе погибли два человека

Директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев ранее сообщил «РИА Новости», что катер мог быть перегружен.

Следственный комитет возбудил дело о ненадлежащем оказании услуг. Владельца судна задержали и доставили в полицию.

Теги: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, Судно, капитан, розыск
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