Капитана перевернувшегося возле Туапсе судна объявят в розыск

Полиция установила личность капитана прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

«Он будет объявлен в розыск, готовится ориентировка», — сказали в ведомстве.

Прогулочный катамаран с пассажирами опрокинулся вечером 5 июля недалеко от населенного пункта Джубга Туапсинского района на расстоянии 100 м от берега. В результате погибли два человека. Всего, по данным МЧС, на борту судна было 43 человека.

Директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев ранее сообщил «РИА Новости», что катер мог быть перегружен.