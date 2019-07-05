Судно перевернулось в Черном море неподалеку от Туапсе

На борту прогулочного катамарана находились 20 пассажиров. 18 из них спасли и доставили на берег, два человека пропали без вести. Инцидент произошел в 100 м от берега

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

В Черном море, неподалеку от побережья Краснодарского края, опрокинулся прогулочный катамаран с пассажирами. Об этом сообщают агентство ТАСС со ссылкой на источники, а также «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Вблизи населенного пункта Джубга (Туапсинский район. — РБК) опрокинулся прогулочный катамаран, на борту которого, по предварительным данным, находились 20 человек», — рассказал собеседник «РИА Новости». По его словам, инцидент произошел в 100 м от берега.

На берег спасатели уже доставили четверых детей и 14 взрослых, одной женщине оказывают медицинскую помощь. Судьба еще двоих остается неизвестной.

Собеседник ТАСС подтвердил, что спасатели пока продолжают искать двоих пассажиров катамарана.

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