Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира»

Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ранее написал в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, медаль присуждается раз в сто лет. По его словам, за последние 462 года Путин стал пятым ее обладателем.

Встреча Путина с папой римским прошла 4 июля в Ватикане в библиотеке Апостольского дворца, она продлилась около часа. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, взаимодействие России и Евросоюза, а также тему защиты христианского населения на Ближнем Востоке.