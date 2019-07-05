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Путин процитировал слова папы римского о Достоевском
Папа римский во время встречи с президентом России рассказал, что считает понимание книг Достоевского важным для каждого священника католической церкви. По словам Путина, понтифик разрешил ему процитировать эти слова
Папа римский Франциск и Владимир Путин (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск очень ценит классику русской литературы — книги Льва Толстого и Федора Достоевского. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время обеда с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Во время обеда премьер-министр Италии Джузеппе Конте упомянул, что итальянцы очень любят русское искусство и литературу. «Наверное, нет ни одного итальянца, который <...> остался без чувств любви к русской литературе, к произведениям великих, знаменитейших российских музыкантов или художников, скульпторов», — заявил он, подчеркнув, что это позволяет Италии и России быть «близкими друг другу».

«Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — ответил Путин.

Политика
Путин подарил папе римскому диск с фильмом «Грех»

Затем президент России процитировал Франциска: «Я, — говорит [папа римский], — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником».

По словам Путина, такое отношение к русской литературе говорит об общих глубоких духовных корнях у итальянцев и россиян и объясняет успех совместных культурных мероприятий.

Фотогалерея 
Встреча Владимира Путина с папой римским. Фоторепортаж

Встреча Владимира Путина и папы римского состоялась 4 июля в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана.

Беседа президента России и понтифика продлилась около часа, а в конце встречи они обменялись подарками. Путин подарил папе диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни итальянского художника и скульптора Микеланджело, фотоальбом со съемок этого фильма, а также икону с изображением апостолов Петра и Павла.

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Как Путин в Риме прорывал дипломатическую изоляцию ЕС

Папа римский Франциск вручил президенту ответные подарки — гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года, послание ко Всемирному дню мира 2019 года и медаль в честь шестого года понтификата, посвященную столетию окончания Первой мировой войны.

Затем президент России провел встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой и главой правительства страны Джузеппе Конте. В аэропорту Рима российский лидер ненадолго встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Автор: Наталья Демченко
Теги: папа римский, Владимир Путин
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