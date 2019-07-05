Путин процитировал слова папы римского о Достоевском

Папа римский во время встречи с президентом России рассказал, что считает понимание книг Достоевского важным для каждого священника католической церкви. По словам Путина, понтифик разрешил ему процитировать эти слова

Папа римский Франциск и Владимир Путин (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск очень ценит классику русской литературы — книги Льва Толстого и Федора Достоевского. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время обеда с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Во время обеда премьер-министр Италии Джузеппе Конте упомянул, что итальянцы очень любят русское искусство и литературу. «Наверное, нет ни одного итальянца, который <...> остался без чувств любви к русской литературе, к произведениям великих, знаменитейших российских музыкантов или художников, скульпторов», — заявил он, подчеркнув, что это позволяет Италии и России быть «близкими друг другу».

«Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — ответил Путин.

Затем президент России процитировал Франциска: «Я, — говорит [папа римский], — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником».