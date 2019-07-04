Путин подарил папе римскому диск с фильмом «Грех»

Понтифик в свою очередь вручил Путину гравюру 1774 года

Владимир Путин и папа римский Франциск (слева направо) (Фото: Alessandro Di Meo / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обменялись подарками после беседы, которая состоялась в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана, передает корреспондент РБК.

В конце встречи, которая продлилась около часа, президент России подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.

Вручая подарки, Путин также выразил надежду на то, что у понтифика найдется время посмотреть фильм. Президент также подарил ему фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма Андрея Кончаловского.

Понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года. Кроме того, он подарил президенту России медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.