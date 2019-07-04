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Газпром ₽280 (+10,06%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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Политика ,  
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Путин подарил папе римскому диск с фильмом «Грех»
Понтифик в свою очередь вручил Путину гравюру 1774 года
Владимир Путин и папа римский Франциск (слева направо) (Фото: Alessandro Di Meo / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск обменялись подарками после беседы, которая состоялась в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана, передает корреспондент РБК.

В конце встречи, которая продлилась около часа, президент России подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.

Вручая подарки, Путин также выразил надежду на то, что у понтифика найдется время посмотреть фильм. Президент также подарил ему фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма Андрея Кончаловского.

Понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года. Кроме того, он подарил президенту России медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

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Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин

Это не первая встреча Франциска и Владимира Путина. Так, в предыдущий раз они встречались в Ватикане в 2015 году. Тогда президент России подарил папе Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а понтифик российскому президенту — медаль с текстом Евангелия и с изображением ангела, «приносящего мир и справедливость».

В 2013 году Владимир Путин привез папе римскому икону Владимирской Божией Матери, а понтифик подарил ему майолику с видом на Ватиканские сады. Обе встречи сопровождались приветом от папы римского патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» рассказывает о нескольких годах итальянского художника и скульптора Микеланджело. В фильме, в частности, идет речь о тех годах, когда он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Роль Микеланджело исполнил итальянский актер Альберто Тестоне. Показ фильма запланирован на осень 2019 года, сообщал ранее ТАСС.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко
Теги: подарки
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