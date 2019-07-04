Общество , 17:47
0
Встреча Владимира Путина с папой римским. Фоторепортаж
Владимир Путин прибыл в Италию с рабочим визитом, в ходе которого встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Они обменялись подарками, а также обсудили ситуации в Сирии и на Украине.
Встреча папы римского Франциска и президента России Владимира Путина прошла во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце Ватикана
Перед встречей в понтификом Путина встретил префект дома его Святейшества и префект Апостольского дворца Георг Генсвайн
Владимир Путин приехал на встречу на автомобиле Aurus с получасовым опозданием
Это третья встреча Путина и папы римского. Ранее они встречались в 2013-м и 2015-м
Переговоры проходили в Апостольской библиотеке
Владимир Путин подарил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех». Картина рассказывает о судьбе художника и скульптора Микеланджело
Папа римский вручил российскому президенту гравюру с видом площади святого Петра авторства Джузеппе Вази 1774 года, послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также медаль с цитатой папы Пия XII «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне»
Накануне встречи помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Путин и папа римский обсудят ситуацию на Украине и в Сирии
Как заявляли ранее в РПЦ, встреча носит светский характер