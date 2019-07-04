Встреча Владимира Путина с папой римским. Фоторепортаж

Владимир Путин прибыл в Италию с рабочим визитом, в ходе которого встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Они обменялись подарками, а также обсудили ситуации в Сирии и на Украине.

Встреча папы римского Франциска и президента России Владимира Путина прошла ​во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце Ватикана Перед встречей в понтификом Путина встретил префект дома его Святейшества и префект Апостольского дворца Георг Генсвайн Владимир Путин приехал на встречу на автомобиле Aurus с получасовым опозданием

Это третья встреча Путина и папы римского. Ранее они встречались в 2013-м и 2015-м Переговоры проходили в Апостольской библиотеке Владимир Путин подарил понтифику диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех». Картина рассказывает о судьбе художника и скульптора Микеланджело Папа римский вручил российскому президенту гравюру с видом площади святого Петра авторства Джузеппе Вази 1774 года, послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также медаль с цитатой папы Пия XII «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне» Накануне встречи ​помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал , что Путин и папа римский обсудят ситуацию на Украине и в Сирии Как заявляли ранее в РПЦ, встреча носит светский характер