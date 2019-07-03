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В Кремле назвали темы переговоров Путина и папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин обсудит с папой римским Франциском ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает «РИА Новости».

Ушаков добавил, что среди тем также будут затронуты взаимодействие между Россией и Евросоюзом, иранская ядерная программа и ситуация в Ливии.

Политика
РПЦ назвала светской будущую встречу Путина и папы римского

В начале июня Ватикан анонсировал встречу папы римского Франциска и Путина, которая пройдет 4 июля. Источник издания America Magazine отмечал, что среди возможных тем будут Ближний Восток, в частности Сирия, а также Венесуэла и Украина.

В начале июля в Кремле сообщили, что в этот день Путин посетит Италию с государственным визитом, в ходе которого побывает в Ватикане и встретится с папой римским. При этом в РПЦ также отмечали, что беседа между ними будет светской.

Теги: Владимир Путин, папа римский Франциск, Ватикан
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