В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК. Торжественная встреча проходит во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце. Переговоры проходят в апостольской библиотеке.

Путин прибыл к Апостольскому дворцу на лимузине Aurus с получасовым опозданием.

Как сообщал накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, обсудить стороны намеревались ситуацию в Сирии, на Украине.