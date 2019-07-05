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Зеленский по-русски представил нового донецкого главу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Донецкой областной государственной администрации. В указе на сайте главы государства говорится, что им назначен бывший военный прокурор Павел Кириленко.

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски. Таким образом он, по своим словам, продемонстрировал, что язык в Донбассе не притесняют.

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Зеленский уточнил, что брат Кириленко «работает» в самопровозглашенной ДНР. Президент заявил, что братья не общаются по политическим причинам. Кроме того, на территории ДНР остались родители нового главы Донецкой администрации.

В середине июня Зеленский уволил 15 глав регионов Украины, среди которых оказались губернаторы Одесской, Киевской, Херсонской, Львовской, Хмельницкой, Полтавской и других областей. Его пресс-секретарь уточняла, что президент настаивает на отставке всех областных губернаторов. 

Теги: Владимир Зеленский, русский язык, Донецк
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