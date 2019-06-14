Зеленский назначил главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.

В конце мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Еще одним указом Зеленский отправил его с военной службы в запас с правом ношения военной формы.