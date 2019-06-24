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Полюс ₽7 099,42 (+21,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму Александра Шмитько. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.

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Шмитько был назначен на эту должность бывшим президентом Украины Петром Порошенко в июне 2018 года. С 2014 до 2017 год он был главой СБУ в Запорожской области.

Ранее, 11 июня, Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Среди них руководители Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, увольнение
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