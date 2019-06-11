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Зеленский назначил депутата Рады новым главой разведки Украины

Новым главой Службы внешней разведки Украины станет депутат Верховной рады Владислав Бухарев. Об этом, как передает телеканал «112.Украина», сообщил заместитель главы администрации президента страны Руслан Рябошапка.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского размещен на сайте администрации главы государства.

Владислав Бухарев стал депутатом Верховной рады в 2014 году. В парламенте он входит во фракцию ВО «Батькивщина», возглавляемую Юлией Тимошенко. До этого он работал в силовых структурах. С 1992 года он работал в Службе безопасности Украины. В частности, до ухода из СБУ Бухарев занимал должность офицера по особым поручениям аппарата председателя Службы безопасности Украины. В мае источники, близкие к команде нового президента Украины, называли его главным претендентом на пост главы СБУ.

В декабре 2018 года он оказался в санкционном списке России, который был создан «в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц».

Ранее 11 июня Владимир Зеленский уволил со своих должностей глав 15 регионов Украины. В отставку в этот день также отправился руководитель Государственного управления делами Иван Куцик. Одновременно Зеленский подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение генпрокурора страны Юрия Луценко и главы МИД страны Павла Климкина.

Теги: Владимир Зеленский, СВР, Разведка
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