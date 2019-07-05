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Политика ,  
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В «Единой России» посоветовали партийцам «заткнуть фонтан»

Членам партии «Единая Россия» не стоит делать заявления, если они находятся не в лучшем «эмоциональном или интеллектуальном» состоянии, или если позиция партии по тому или иному вопросу не проработана, сказал член Высшего совета партии политолог Дмитрий Орлов на партийной конференции в Москве, передает «Интерфакс».

«Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков: «Если у тебя есть фонтан, заткни его», — сказал Орлов.

По его словам, лучше делать заявление, основанное на базовых принципах партии, а не говорить что-то, что может оскорбить людей, — это наносит партии ущерб. «Предлагая эти ответственные решения, партийный представитель должен быть адекватным, сдержанным и корректным — этого ждут люди», — сказал Орлов. Избирателей также не надо учить: люди обращаются к членам партии не за советами, а за ответами.

Как писал 4 июля РБК, руководство партии отправило в регионы рекомендации по поведению в ходе избирательных кампаний, в которых содержался перечень того, что делать кандидатам нельзя. В рекомендациях было написано, что членам партии запрещается врать и уходить от острых вопросов, демонстрировать высокомерие, говорить, не подумав.

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За последние годы заявления членов партии не раз вызывали общественный резонанс.

В 2017 году глава Калининградской области Антон Алиханов в ответ на вопрос журналиста о возвращении компенсаций за детские сады для малоимущих семей сказал, что власти их восстанавливать не планируют. На уточняющий вопрос о причинах он ответил: «По кочану».

В мае того же года в Орловской области разразился скандал из-за того, что журналисты заметили епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария за рулем автомобиля Land Cruiser стоимостью 6 млн руб. «Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит», — отреагировал на ситуацию губернатор области Вадим Потомский (в октябре того же года он подал в отставку).

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В декабре 2018 года Ольга Глацких, занимавшая тогда должность главы департамента молодежной политики Свердловской области и входившая в региональный политсовет «Единой России», на встрече с детьми-волонтерами, сказала: «Вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков».

В начале июля губернатор Красноярского края Александр Усс во время разговора с жителями Канска, пострадавшего от паводка, сказал: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».

Теги: «Единая Россия»
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