В «Единой России» посоветовали партийцам «заткнуть фонтан»

Членам партии «Единая Россия» не стоит делать заявления, если они находятся не в лучшем «эмоциональном или интеллектуальном» состоянии, или если позиция партии по тому или иному вопросу не проработана, сказал член Высшего совета партии политолог Дмитрий Орлов на партийной конференции в Москве, передает «Интерфакс».

«Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков: «Если у тебя есть фонтан, заткни его», — сказал Орлов.

По его словам, лучше делать заявление, основанное на базовых принципах партии, а не говорить что-то, что может оскорбить людей, — это наносит партии ущерб. «Предлагая эти ответственные решения, партийный представитель должен быть адекватным, сдержанным и корректным — этого ждут люди», — сказал Орлов. Избирателей также не надо учить: люди обращаются к членам партии не за советами, а за ответами.

Как писал 4 июля РБК, руководство партии отправило в регионы рекомендации по поведению в ходе избирательных кампаний, в которых содержался перечень того, что делать кандидатам нельзя. В рекомендациях было написано, что членам партии запрещается врать и уходить от острых вопросов, демонстрировать высокомерие, говорить, не подумав.