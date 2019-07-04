Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Рекомендации не являются обязательными к исполнению, но должны представлять интерес для региональных партийцев, подчеркнула Баталина. Партия заинтересована в том, чтобы «такого рода информационные продукты, выработанные в ходе обучения, доводились до сведения всех партийцев, поскольку важно делиться опытом», пояснила Баталина РБК.

Пять «ни в коем случае» для кандидатов «Единой России». Партийцам «ни в коем случае» не рекомендуется: врать и уходить от острых вопросов;

демонстрировать высокомерие и собственное превосходство в любых проявлениях;

отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами» о планах и программах всей страны;

быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии;

поддаваться на провокации, говорить или реагировать, не подумав. «Семь раз подумай, один раз ответь», — уточняется в документе. Пять «обязательно» для кандидатов «Единой России». В числе советов: владеть предметом (бюджет, проблемы, особенности округа);

демонстрировать эффективность в решении проблем людей уже до единого дня голосования;

быть открытым и доступным, говорить «на человеческом языке»;

общаться в социальных сетях с избирателями не меньше чем в офлайне;

быть эмоционально заряженным, демонстрировать ценности, волевые качества, веру в людей.

Вызовы и риски

В рекомендациях также названы четыре основных вызова для правящей партии.

Первый — эмоционально-коммуникативная поляризация, недоверие людей по принципу «мы (народ) — они (власть)». Составляющие этого вызова — эффект «черных очков» (то есть видение людьми ситуации в стране и своего положения в черном цвете), пессимизм граждан по поводу будущего, усталость людей и тридцатилетний опыт избирательных кампаний различного уровня.

Второй вызов — социально-экономические факторы, такие как снижение реальных доходов населения, социальная несправедливость, мусорная реформа, тарифы и ЖКХ, «шлейф пенсионной реформы».

Третий вызов — снижение эффективности традиционных приемов и технологий агитации и мобилизации.

Четвертый — повышение эмоционального градуса, интенсивности кампании по дискредитации партии и власти в целом, информационная война против «Единой России».

Оценили слушатели Высшей партийной школы и риски в кампаниях. В их числе невозможность «научить [кандидатов] искренности», «внутренний цензор кандидата от «Единой России», привычка строить собственную риторику только на позитиве по отношению к органам власти, риск отсутствия эффекта от «добрых дел» партии. В качестве примера, иллюстрирующего последний тезис, приводится такая возможная реакция граждан, как «а партия здесь при чем?» и «а сколько разворовали?».

Кроме того, партийцы видят риски в «скачках социологических рейтингов и настроений в течение буквально двух-трех дней» и моментальной дискредитации кандидата в результате информационных атак.

Образ «нового единоросса»

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. Для формирования нового образа кандидата-единоросса предлагается, в частности, давать участникам выборов право на конструктивную критику власти и вводить критерии эффективности встреч кандидатов с гражданами (например, «количество новых френдов, групп в мессенджерах после каждой встречи»). В свою очередь, штабам рекомендовано оказывать максимальную медийную поддержку «наиболее ярким и перспективным «новым единороссам».

Партийцам советуют укрепить электоральное ядро и первичное звено в преддверии следующих избирательных циклов; в противостоянии с оппонентами нужен переход к проактивной (то есть начинающейся до выборов) повестке. «Но без чернухи!» — отдельно оговорено в документе.

Для снижения рисков информационных атак единороссам советуют создавать в штабах спецгруппы по разработке, упаковке, распространению контрпропагандистских информационных поводов и разоблачению фейков. Также рекомендовано самим поднимать потенциально резонансные истории «несправедливости, неуважения, равнодушия, волокиты и бездействия». Но есть условие: прежде чем поднимать ту или иную громкую историю, нужно предварительно уведомить вышестоящих партийных товарищей.

По итогам региональных выборов 2018 года партия власти ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов. Кампании в региональные парламенты проходили в 16 субъектах. Падение составило от 24,6% (Ульяновская область) до 2%. Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, оценивая итоги выборов, признал, что кампания была сложной для партии, но сам результат назвал достойным.

Если какие-то рекомендации направляются из федерального центра, то они всегда воспринимаются в регионах как желательные к исполнению, говорит политолог Алексей Макаркин. Но проблема в том, что независимо от обязательности или необязательности исполнения установок всегда может сработать человеческий фактор. «Когда тебе что-то говорят и объясняют на учебе, ты это, конечно, понимаешь. Но в реальной жизни избиратели могут начать предъявлять требования, которые кандидат не может выполнить. Что тогда делать? Говорить, что требования невыполнимы? Но тогда возникает диссонанс [между кандидатом и избирателем]», — поясняет Макаркин.

Среди единороссов немало успешных людей, многие из них добились всего сами, и когда такие люди встречаются с гражданами, которые до сих пор надеются на помощь государства, то может произойти срыв. «Человек забывает про все рекомендации и начинает говорить то, что думает: не надо надеяться на государство, вас никто не просил рожать столько детей и так далее», — продолжает эксперт. Подобным срывам немало способствует тот факт, что у государства становится все меньше возможностей для финансовой поддержки населения. «Такие вещи тут же расходятся по интернету, и только потом партийный функционер вспоминает про рекомендации», — констатирует Макаркин.

Тем не менее рекомендации регионам нужны, уверен он. «Кто-то про них забудет, но кто-то обязательно вспомнит. Другое дело, что о таких людях [которые соблюдают рекомендации] не знают, поскольку на их встречах с гражданами ничего интересного [для публики] не происходит», — полагает эксперт.