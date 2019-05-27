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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Сильвио Берлускони стал депутатом Европарламента
В европейский орган прошла партия экс-премьера. Сам Берлускони возглавлял избирательные списки в трех из пяти избирательных округов. Вместе с ним в Европарламенте также окажутся Карлес Пучдемон и Нил Ушаков
Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони избрали в Европарламент (ЕП). Об этом пишет местная газета La Repubblica. В европейский орган, по данным издания, он прошел по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia). Она, согласно результатам выборов, набрала 8,78% голосов (для прохождения в ЕП ей необходимо было преодолеть барьер в 4%).

Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов, поясняет газета.

Для бывшего премьера, напоминает La Repubblica, это уже не первый срок в качестве евродепутата. Италию в Европарламенте он представлял с 1999 по 2001 год. Кроме того, пять лет назад, отмечает газета, в октябре 2013 года, Берлускони лишил парламентских полномочий сенат Италии, теперь он прошел в парламент в Брюсселе.

«Мы по-прежнему незаменимы, без Forza Italia правоцентристы проигрывают», — заявил после оглашения результатов сам Берлускони.

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Помимо его партии в Европарламент также прошли входящая в правящую коалицию республики партия «Лига» (34,27%), Демократическая партия Италии (22,73%), движение «Пять звезд» (17,07%) и «Братья Италии» (6,45%).

В целом республику в европейском органе будут представлять 73 депутата. После выхода Великобритании из ЕС вакантными останутся еще три места.

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Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Выборы в ЕП состоялись по всей Европе в период с 23 по 26 мая. Всего в европейский орган войдет 751 депутат (73 из них — от Великобритании, после выхода королевства из ЕС кресла этих парламентариев будут разделены между представителями других стран).

Помимо Берлускони в Европарламент также войдут отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков (возглавил список партии «Согласие», она в итоге получила два мандата) и бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас (оба являются фигурантами расследований о сепаратизме и подстрекательстве к мятежу в Испании и скрываются от властей Мадрида в Бельгии).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сильвио Берлускони, Европарламент
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