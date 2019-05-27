Сильвио Берлускони стал депутатом Европарламента

В европейский орган прошла партия экс-премьера. Сам Берлускони возглавлял избирательные списки в трех из пяти избирательных округов. Вместе с ним в Европарламенте также окажутся Карлес Пучдемон и Нил Ушаков

Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони избрали в Европарламент (ЕП). Об этом пишет местная газета La Repubblica. В европейский орган, по данным издания, он прошел по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia). Она, согласно результатам выборов, набрала 8,78% голосов (для прохождения в ЕП ей необходимо было преодолеть барьер в 4%).

Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов, поясняет газета.

Для бывшего премьера, напоминает La Repubblica, это уже не первый срок в качестве евродепутата. Италию в Европарламенте он представлял с 1999 по 2001 год. Кроме того, пять лет назад, отмечает газета, в октябре 2013 года, Берлускони лишил парламентских полномочий сенат Италии, теперь он прошел в парламент в Брюсселе.

«Мы по-прежнему незаменимы, без Forza Italia правоцентристы проигрывают», — заявил после оглашения результатов сам Берлускони.