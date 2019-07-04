Визит Путина демонстрирует тщетность попыток завести Россию в ситуацию полной изоляции, сказал РБК директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Кроме того, активные контакты Москвы и Рима помогут придать новый импульс развитию двусторонних связей», — указал эксперт.

Дружба без преференций

Владимир Путин и его итальянские собеседники подчеркивали прочный и стабильный характер двусторонних отношений, отмечая рост товарооборота в условиях сохранения европейских санкций и российских контрсанкций. В 2018 году товарооборот увеличился на 12,7% и составил $29,9 млрд (по данным российской стороны).

Тем не менее санкции остаются обременяющим фактором, а их воздействие на обе страны с 2014 года оказались негативными, посетовал глава российского представительства Ассоциации предпринимателей и промышленников Италии Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. «Наряду со снижением внутреннего спроса в России и падения курса рубля, санкции являются одним из трех элементов, которые повлияли на сокращение товарооборота двух стран», — сказал он РБК. «За последние пять лет были потеряны около €15 млрд, и экспорт из Италии в Россию падал примерно на €3 млрд каждый год. То есть каждые сутки из-за санкций итальянский бизнес теряет €7 млн», — указал он.

Несмотря на хорошие отношения с Италией, на односторонние уступки по санкциям Россия не готова, подчеркнул Путин. «У нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией. Но дело в том, что, принимая ответные меры — против введенных нелегитимных санкций, — мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации», — объяснил российский президент в интервью Corriere della Sera.

Хотя итальянские бизнесмены и не сразу приспособились к санкциям, в конце концов они смогли адаптироваться к ограничениям и российской политике импортозамещения, говорит Ферленги. Теперь бизнесмены создают в России новые предприятия, а итальянский посол в Москве Паскуале K. Терраччано и Институт внешней торговли Италии ICE помогает развитию промышленного сотрудничества между странами, объяснил он. «В том числе благодаря такой активной системной работе мы фиксируем рост взаимного товарооборота за последние два года на 30% — с €17,8 млрд в 2016 году до €22,9 млрд в 2018-м», — подчеркнул Ферленги.

По словам Ферленги, итальянским предпринимателям не хватает системы «одного окна», куда бизнесмен мог бы обратиться и получить перечень готовящихся проектов в различных сферах и регионах, чтобы предприниматель понимал, какие его товары и услуги могут быть востребованы в России.

Даже несмотря на санкции и политическое напряжение между Россией и Евросоюзом, у Москвы и Рима есть коридор для развития отношений, считает старший эксперт Финского института международных отношений (FIIA) Макро Сидди. «Один из таких примеров — сфера энергетики, в которой у итальянских компаний ENI и ENEL есть интересы в России», — сказал он РБК. «Другой пример — финансовый сектор: в 2016 году банк Intesa выступил консультантом при приватизации 19,5% «Роснефти», а затем предоставил кредит (€5,2 млрд) Glencore и QIA на покупку этого пакета, несмотря на санкции», — обратил внимание аналитик.

Чего ждать от будущего отношений России и Италии

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин и Конте много говорили о сотрудничестве России с Италией и Евросоюзом. Итальянский премьер обратил внимание на последовательность линии его правительства — санкции не являются целью, а должны помогать решению ситуации на Украине, он призвал выполнять минские соглашения. Путин, в свою очередь, заметил, что Москва ценит позицию Италии, но также понимает ее обязательства перед ЕС и НАТО. Россия, по словам Путина, готова только к равноправным отношениям, в претензии по минским соглашениям призвал адресовать Киеву.

Директор РСМД Андрей Кортунов призвал не возлагать надежды, что улучшение итальянско-российских отношений может быть конвертировано в прорыв в диалоге России и ЕС. Во-первых, указал аналитик, хотя Италия и является важным игроком в Евросоюзе, она не способна в одиночку продвигать инициативы без поддержки Германии и Франции. «Во-вторых, у властей в Риме и сейчас имеется немало проблем с руководством ЕС и его лидерами. Поэтому итальянцы вряд ли станут тратить свой политический капитал на то, чтобы сдвинуть позицию европейских правительств по теме России», — пояснил аналитик.

Марко Сидди из FIIA считает, что Италия способна лоббировать выгодные меры на уровне ЕС. По словам эксперта, власти в Риме могут блокировать введение новых санкций против России — например, в 2016 году они выступили против дополнительных ограничений против Москвы в связи с ее поддержкой режима Башара Асада в Сирии. Вдобавок итальянцы продвигают и выгодные Москве технические инициативы вроде намерения возобновить работу в России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), добавил Сидди. Взамен, по словам эксперта, Италия рассчитывает на получение от России экономических преференций, конструктивной реакции в моменты политических кризисов, а также сотрудничество по ливийской проблеме.