Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,32 0 EUR Бирж. 71,39 -0,03 Brent 63,58 +0,94% USD Нал. 63,87 62,70 EUR Нал. 72,16 70,46 USD ЦБ 63,40 -0,09 EUR ЦБ 71,54 -0,06 EUR/USD 1,1278 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 676,00 -308,00 IMOEX 2 842,78 +0,67% RTSI 1 411,53 +0,71% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Netflix $470 (+23,58%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Netflix $470 (+23,58%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 63,4 (-0,09) Quote, 04 июл, 15:56
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 71,54 (-0,06) Quote, 04 июл, 15:56
В Турции обозначили сроки саммита по Сирии с Ираном и Россией Политика, 04 июл, 23:58 В Казани кассиршу задержали за кражу ₽20 млн из банка Общество, 04 июл, 23:42 Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения Политика, 04 июл, 23:29 В Бразилии бизнесмен покончил с собой на симпозиуме с участием министра Общество, 04 июл, 23:16 В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение Общество, 04 июл, 23:04 Властям Сербии запретили въезд в Косово Политика, 04 июл, 22:43 Как Путин в Риме прорывал дипломатическую изоляцию ЕС Политика, 04 июл, 22:34 Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян Общество, 04 июл, 22:18 Конте проводил Путина до машины после переговоров в Риме Политика, 04 июл, 22:10 «Похоже на атомную бомбу»: ЦБ ужесточает требования к ссудам для M&A Pro, 04 июл, 22:04 Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА Спорт, 04 июл, 21:56 Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС Политика, 04 июл, 21:51 Путин заявил о расхождении слов Зеленского с его предвыборными обещаниями Политика, 04 июл, 21:47 Путин сообщил об отсутствии сигналов от Бога о президентстве Гуаидо Политика, 04 июл, 21:41
Политика ,  
0 
Как Путин в Риме прорывал дипломатическую изоляцию ЕС И как России и Италии удается сотрудничать в условиях санкций
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились развивать диалог двух стран. Почему Рим стал главным партнером Москвы в ЕС и чего ожидает получить взамен — в материале РБК
Владимир Путин и Джузеппе Конте (слева направо) (Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg)

В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин впервые за четыре года посетил Италию. Свой визит он начал в Ватикане, где встретился с папой римским Франциском. К Апостольскому дворцу российский президент прибыл с получасовым опозданием. Во дворике Сан-Дамасо при 35-градусной жаре его ждал почетный караул швейцарских гвардейцев.

Затем Путин встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце, а после — провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте в палаццо Киджи. Улицы, ведущие к палаццо были перекрыты, а по пути следования кортежа Путина на тротуаре стоял десяток человек с флагами России и СССР.

После Киджи Владимир Путин и Джузеппе Конте собирались отправиться в четвертый по счету дворец — Фарнезина. Они собирались посетить первую с 2013 года встречу российско-итальянского Форума гражданских обществ. Но из-за сдвигов в программе Путин и Конте не смогли принять участие в форуме.

Завершил свой визит российский президент неформальной встречей с экс-премьером Сильвио Берлускони. Итальянский политик, которого Путин называет давним другом, в мае был избран депутатом Европарламента от Европейской народной партии.

Политика
Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Визит Путина демонстрирует тщетность попыток завести Россию в ситуацию полной изоляции, сказал РБК директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Кроме того, активные контакты Москвы и Рима помогут придать новый импульс развитию двусторонних связей», — указал эксперт.

Дружба без преференций

Владимир Путин и его итальянские собеседники подчеркивали прочный и стабильный характер двусторонних отношений, отмечая рост товарооборота в условиях сохранения европейских санкций и российских контрсанкций. В 2018 году товарооборот увеличился на 12,7% и составил $29,9 млрд (по данным российской стороны).

Тем не менее санкции остаются обременяющим фактором, а их воздействие на обе страны с 2014 года оказались негативными, посетовал глава российского представительства Ассоциации предпринимателей и промышленников Италии Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. «Наряду со снижением внутреннего спроса в России и падения курса рубля, санкции являются одним из трех элементов, которые повлияли на сокращение товарооборота двух стран», — сказал он РБК. «За последние пять лет были потеряны около €15 млрд, и экспорт из Италии в Россию падал примерно на €3 млрд каждый год. То есть каждые сутки из-за санкций итальянский бизнес теряет €7 млн», — указал он.

Политика
В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России

Несмотря на хорошие отношения с Италией, на односторонние уступки по санкциям Россия не готова, подчеркнул Путин. «У нас не было желания распространять ограничения на экономические связи с Италией. Но дело в том, что, принимая ответные меры — против введенных нелегитимных санкций, — мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации», — объяснил российский президент в интервью Corriere della Sera.

Хотя итальянские бизнесмены и не сразу приспособились к санкциям, в конце концов они смогли адаптироваться к ограничениям и российской политике импортозамещения, говорит Ферленги. Теперь бизнесмены создают в России новые предприятия, а итальянский посол в Москве Паскуале K. Терраччано и Институт внешней торговли Италии ICE помогает развитию промышленного сотрудничества между странами, объяснил он. «В том числе благодаря такой активной системной работе мы фиксируем рост взаимного товарооборота за последние два года на 30% — с €17,8 млрд в 2016 году до €22,9 млрд в 2018-м», — подчеркнул Ферленги.

Фотогалерея 
Встреча Владимира Путина с папой римским. Фоторепортаж

По словам Ферленги, итальянским предпринимателям не хватает системы «одного окна», куда бизнесмен мог бы обратиться и получить перечень готовящихся проектов в различных сферах и регионах, чтобы предприниматель понимал, какие его товары и услуги могут быть востребованы в России.

Даже несмотря на санкции и политическое напряжение между Россией и Евросоюзом, у Москвы и Рима есть коридор для развития отношений, считает старший эксперт Финского института международных отношений (FIIA) Макро Сидди. «Один из таких примеров — сфера энергетики, в которой у итальянских компаний ENI и ENEL есть интересы в России», — сказал он РБК. «Другой пример — финансовый сектор: в 2016 году банк Intesa выступил консультантом при приватизации 19,5% «Роснефти», а затем предоставил кредит (€5,2 млрд) Glencore и QIA на покупку этого пакета, несмотря на санкции», — обратил внимание аналитик.

Чего ждать от будущего отношений России и Италии

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин и Конте много говорили о сотрудничестве России с Италией и Евросоюзом. Итальянский премьер обратил внимание на последовательность линии его правительства — санкции не являются целью, а должны помогать решению ситуации на Украине, он призвал выполнять минские соглашения. Путин, в свою очередь, заметил, что Москва ценит позицию Италии, но также понимает ее обязательства перед ЕС и НАТО. Россия, по словам Путина, готова только к равноправным отношениям, в претензии по минским соглашениям призвал адресовать Киеву.

Директор РСМД Андрей Кортунов призвал не возлагать надежды, что улучшение итальянско-российских отношений может быть конвертировано в прорыв в диалоге России и ЕС. Во-первых, указал аналитик, хотя Италия и является важным игроком в Евросоюзе, она не способна в одиночку продвигать инициативы без поддержки Германии и Франции. «Во-вторых, у властей в Риме и сейчас имеется немало проблем с руководством ЕС и его лидерами. Поэтому итальянцы вряд ли станут тратить свой политический капитал на то, чтобы сдвинуть позицию европейских правительств по теме России», — пояснил аналитик.

Марко Сидди из FIIA считает, что Италия способна лоббировать выгодные меры на уровне ЕС. По словам эксперта, власти в Риме могут блокировать введение новых санкций против России — например, в 2016 году они выступили против дополнительных ограничений против Москвы в связи с ее поддержкой режима Башара Асада в Сирии. Вдобавок итальянцы продвигают и выгодные Москве технические инициативы вроде намерения возобновить работу в России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), добавил Сидди. Взамен, по словам эксперта, Италия рассчитывает на получение от России экономических преференций, конструктивной реакции в моменты политических кризисов, а также сотрудничество по ливийской проблеме.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Владимир Путин, Россия - ЕС, переговоры, Евросоюз, Италия
Материалы по теме
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Политика
Спикером Европарламента стал итальянский социалист Давид Сассоли
Политика
«Северсталь» договорилась об СП с итальянской Tenaris
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter