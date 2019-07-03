СК предъявил обвинение напавшему на журналиста главе района Хакасии

Следователи предъявили обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия 24». Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Инцидент произошел 22 мая во время съемки программы «Дежурная часть». Корреспондент спросил у Зайцева, почему пострадавшие от природных пожаров, произошедших четыре года назад, «вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Это вызвало гнев чиновника, после чего он попытался вытолкнуть журналиста из кабинета. Зайцев схватил корреспондента за одежду и повалил на пол.

Чиновника исключили из партии «Единая Россия». Против него возбудили дело. Зайцев обвинил журналиста в провокации и пожаловался на него в полицию.