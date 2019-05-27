Напавшего на журналиста чиновника в Хакасии исключили из «Единой России»

Напавшего на журналиста чиновника в Хакасии исключили из «Единой России»

Действия Сергея Зайцева в «Единой России» назвали приступом «белой чиновничьей горячки». Ранее СК возбудил в отношении напавшего на репортеров главы Ширинского района Хакасии уголовное дело

Сергей Зайцев (Фото: khakas.er.ru)

Президиум генерального совета «Единой России» (ЕР) принял решение об исключении из партии главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, совершившего нападение на журналистов программы «Вести. Дежурная часть». Одновременно с этим были приостановлены полномочия Зайцева в качестве члена регионального политического совета, а также как секретаря местного отделения ЕР. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками, иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы, тебе не место во власти», — сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

25 мая портал «Вести.Ru» сообщил, что во время съемок программы Зайцев в своем рабочем кабинете напал на корреспондента канала «Россия 24», поинтересовавшегося у чиновника, почему «жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях».

На следующий день ответственный секретарь комиссии по этике ЕР и замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко заявил, что ему стыдно за поступок Зайцева, пообещав дать его действиям «принципиальную оценку».

«Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии «Единая Россия», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них», — сказал Ревенко.

Сам Зайцев объяснил свое поведение спланированной провокацией со стороны журналиста, пообещав пожаловаться на представителя прессы в Следственный комитет.

О возможности провокации заявил в понедельник и секретарь хакасского регионального отделения ЕР Сергей Можаров. В то же время действия Зайцева он назвал недопустимыми.

Управление СК по Хакасии 27 мая сообщило, что в отношении Зайцева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом).

«По версии следствия... в ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пообещали также проверить информацию о «коррупционной составляющей» в деятельности Зайцева.

В свою очередь прокуратура Хакасии объявила о начале проверки.