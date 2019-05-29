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Матвиенко посоветовала уволиться напавшему на журналиста чиновнику

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста «России 24». Об этом она заявила на пленарном заседании Совфеда, трансляция доступна на YouTube-канале СФ.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная. Должны быть самые жесткие меры, <...> чтобы не позорил весь муниципальный корпус. Стыдно, ну, уйди в отставку, какое ты имеешь моральное право после этого работать», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что случившееся нельзя оставлять без наказания, и чиновник должен «на полную катушку» ответить за такие действия в соответствии с законом.

Нападение на корреспондента ВГТРК Ивана Литомина произошло при съемках программы «Дежурная часть» 25 мая. Журналист спросил Зайцева, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». В ответ глава района попытался грубо выпроводить его из кабинета, а затем повалил на пол.

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Действия журналиста он назвал провокацией и пожаловался на него в полицию. СК завел уголовное дело в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста. Чиновника исключили из «Единой России».

Теги: Хакасия, нападение, журналист
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