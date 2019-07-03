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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Путин объяснил назначение Мутко главой комиссии по паводку под Иркутском

Президент России Владимир Путин заявил, что опыт вице-премьера Виталия Мутко в подготовке Олимпийских игр в Сочи поможет ему в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС. В конце июня глава государства поручил вице-премьеру возглавить соответствующую комиссию.

«Неслучайно я Вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов», — сказал он Мутко на совещании с членами правительства. Путин добавил, что эту работу нужно выполнять быстро.

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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В конце июня президент сообщил о создании в правительстве комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Путин объяснил ее необходимость масштабом стихийного бедствия. По его словам, она займется координацией работ местных, региональных и федеральных органов власти, чтобы своевременно восстанавливать жилье и инфраструктуру региона. Глава государства также поручил начать выплаты пострадавшим.

По данным МЧС, в результате паводка в области погибли 20 человек и еще 15 числятся пропавшими без вести. Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди и повышение уровня воды в реках. Паводки затронули 96 населенных пунктов, а в зоне подтопления оказались около 3,3 тыс. домов.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Теги: Владимир Путин, Виталий Мутко, Иркутская область
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