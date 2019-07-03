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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
Накануне, по данным спасателей, было 18 погибших. Сегодня их число увеличилось до 20, рассказали в оперативном штабе по ликвидации паводка
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия. Его курирует региональный главк МЧС.

«Да, 20 человек [стали жертвами наводнения]», — сказал собеседник агентства. Как сейчас обстоит ситуация в регионе, он не уточнил. Других комментариев по этому поводу он также не привел.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Еще накануне, по информации спасателей, было известно о 18 жертвах паводка в Иркутской области. 13 из них, уточняли в МЧС, были жителями города Тулун. Еще четверо в момент наводнения находились в Нижеудинском районе, один человек был жителем Тайшетского района. К утру 3 июля пропавшими без вести в результате наводнения числилось восемь человек.

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«Роскосмос» показал спутниковые снимки паводка в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. Из-за этого в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в регионе поднялась вода. Подтопленными в итоге оказались Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы области. В целом, по данным спасателей, от наводнения пострадали 96 населенных пунктов. В частности, в зоне затопления оказалось более 3 тыс. домов, в которых проживало почти 10 тыс. человек. 27 июня из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. «Безотлагательно» начать выплаты пострадавшим от ЧС, а также «немедленно» начать восстанавливать жилье и инфраструктуру в регионе 29 июня поручил Владимир Путин.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иркутская область, Наводнение
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