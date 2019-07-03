Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

Накануне, по данным спасателей, было 18 погибших. Сегодня их число увеличилось до 20, рассказали в оперативном штабе по ликвидации паводка

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия. Его курирует региональный главк МЧС.

«Да, 20 человек [стали жертвами наводнения]», — сказал собеседник агентства. Как сейчас обстоит ситуация в регионе, он не уточнил. Других комментариев по этому поводу он также не привел.

Еще накануне, по информации спасателей, было известно о 18 жертвах паводка в Иркутской области. 13 из них, уточняли в МЧС, были жителями города Тулун. Еще четверо в момент наводнения находились в Нижеудинском районе, один человек был жителем Тайшетского района. К утру 3 июля пропавшими без вести в результате наводнения числилось восемь человек.