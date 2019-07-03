В Австрии назначили дату досрочных выборов после скандала с «россиянкой»

Досрочные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии назначены на 29 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны. Решение единогласно принял главный комитет Национального совета.

С рекомендацией провести досрочные парламентские выборы в сентябре ранее выступил президент страны Александр Ван дер Беллен. Поводом для этого стало обострение политической обстановки в Австрии после того, как немецкие СМИ опубликовали видеозапись с участием бывшего вице-канцлера, лидера Австрийской партии свободы (АПС) Кристиана Штрахе. На ней политик беседует с русскоговорящей женщиной, представившейся племянницей российского олигарха Аленой Макаровой. Стороны обсуждали возможность неких россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в 2016 году в обмен на покупку газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы.

После публикации Штрахе покинул пост, появление видеозаписи он назвал незаконной. Позднее стало известно, что запись была создана в результате «расследования», в котором принимали участие венские адвокаты и эксперты безопасности. Как сообщали СМИ, в роли «россиянки» снялась студентка из балканской страны, которой ежедневно платили €7–8 тыс. за работу.

На фоне скандала канцлер Себастьян Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции, сформированной Австрийской народной партии (АНП) и АПС Штрахе. 27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Курца. 30 мая переходное правительство возглавила глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн, перед этим Ван дер Беллен освободил от обязанностей временный кабмин во главе с Хартвигом Лёгером.

